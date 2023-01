Napoli-Juventus, Milik sfida il suo passato: ecco quanto guadagnerà De Laurentiis dal suo riscatto

Non si sono lasciati nel migliore dei modi Arkadiusz Milik e il Napoli, ma soprattutto non si sono lasciati nel migliore dei modi Arkadiusz Milik e Aurelio De Laurentiis. Sei mesi fuori squadra prima di accettare l'unica offerta a cui il club azzurro aveva detto sì, quella del Marsiglia. E poi il ritorno in Serie A grazie alla Juve, che Arek avrebbe già voluto raggiungere al momento dell'addio agli azzurri.

Sulla strada tra Napoli e Torino, però, proprio patron De Laurentiis, che questa sera il centravanti polacco ritroverà anche se a distanza durante Napoli-Juventus. Milik si gioca carte importanti: con Kean che non convince e Vlahovic ai box, il polacco è passato da alternativa a bomber di riferimento. E si gioca anche la riconferma: la Juve, infatti, lo riscatterà dal Marsiglia dopo l'insediamento del nuovo Cda bianconero e l'affare farà sorridere anche il Napoli.

Servirà una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro alla Juventus per convincere il Marsiglia alla cessione a titolo definitivo, cifra che in parte finirà anche nelle casse del Napoli: il club azzurro, infatti, al momento della cessione in Francia ha conservato sul polacco il 30% di una eventuale futura rivendita, convinta che il destino di Milik potesse essere altrove. E così almeno 2 milioni di euro juventini finiranno proprio al Napoli. Che spera, nel frattempo, di arginare il polacco in campo questa sera al Maradona.