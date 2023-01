Sale l'attesa per la partita di stasera al Maradona e di conseguenza sale anche la tensione in vista con i riflettori puntati su Napoli e su quanto accadrà prima e dopo la sfida tra i tidosi. Sì, perché la trasferta non è stata vietata ai supporter bianconeri che infatti arriveranno regolarmente in giornata a Napoli e in serata si dirigeranno allo stadio. 750, questo il numero di tagliando venduti ai tifosi della Juventus che occuperanno spicchio a loro dedicato all'interno del Maradona. Si faranno sentire, anche se arriveranno allo stadio scortati dalle forze dell'ordine e saranno controllati a vista. Sì, perché quanto accaduto la scorsa settimana sull'autostrada A1 tra napoletani e romanisti è un precedente che ha fatto schizzare verso l'alto l'asticella della preoccupazione per scontri e problemi di ordine pubblico.

Una cosa è certa: a Napoli i biglietti per la sfida di questa sera sono andati polverizzati in poche ore. Perché tutti, davvero tutti, vogliono stare accanto alla squadra in una partita così delicata e che potrebbe dire tantissimo in chiave scudetto. I biglietti venduti, infatti, sono 52mila, cifra che è strettissima parente del tutto esaurito. Questo vuol dire che sarà impossibile trovare spazio anche solo per uno spillo. I controlli saranno minuziosi, non solo ai tifosi, ma anche alle squadre. Tornelli aperti dalle 17.30. L'allerta è altissima e anche il pullman della Juventus sarà scortato con la massima attenzione fino al momento del suo arrivo allo stadio. Il rischio di scontri tra le tifoserie sarà tenuto a bada dal super dispiegamento di forze dell'ordine. Nulla può essere lasciato al caso. Non si possono correre ulteriori rischi.

«Servizio di filtraggio dei gruppi di tifosi ospiti, a cura delle Questure di partenza; servizi di accompagnamento in sicurezza, a cura delle Questure interessate dalle partenze di gruppi organizzati di tifosi ospiti; impiego di un'adeguata aliquota di steward in trasferta, da definire in sede di Gos, a cura della società sportiva Juventus Fc; impiego delle Forze di Polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio». Sono le ulteriori misure prescritte dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per l'incontro di questa sera al Maradona. Si tratta di misure ulteriori e ancor più severe, divenute necessarie alla luce degli eventi accaduti domenica scorsa sull'A1, che hanno visto coinvolti i tifosi del Napoli. L'osservatorio. «tenuto conto dell' imminenza dell'evento sportivo e in considerazione vendita quasi ultimata dei tagliandi» ha inoltre confermato le misure già adottate nel corso della riunione dello scorso 4 gennaio.

Il caos scoppiato nel dopo partita per l'amichevole Napoli-Lille del 21 dicembre con 87 auto rimosse dai carri attrezzi, tra piazzale Tecchio e le strade limitrofe, e le proteste degli automobilisti contro la polizia locale lasciano presagire che il caso potrebbe ripetersi anche in proporzioni maggiori, considerando che stasera sarà di scena una partita tanto delicata e impostante. Per questo motivo il Il sindacato dei vigili Csa ha inviato una lettera al sindaco Gaetano Manfredi: «Giusto sanzionare chi viola le norme. Ma ci sono troppi disagi per i cittadini nel recupero delle auto rimosse. Serve un nuovo piano».