Lavezzi carica i tifosi: «Napoli-Juve è questo»

Mai banale il Pocho Lavezzi, l'argentino ex attaccante azzurro che sui social ha voluto caricare l'ambiente napoletano in vista di un match importante e da sempre sentito come Napoli-Juventus.

«Per noi è questo» ha postato via Instagram il Pocho, con le immagini che lo riguardano di alcune sfide tra azzurri e bianconeri che l'hanno visto eccezionale protagonista, tra le vittoria in campionato al vecchio San Paolo e quella Coppa Italia del 2012 vinta proprio contro la Juventus.