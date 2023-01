Bereszynski non fa la comparsa: «Sono qui per aiutare il Napoli»

«La chiamata del Napoli è stata una bellissima sorpresa, è la squadra più forte d'Italia» dice Bartosz Bereszynski, il terzino polacco appena arrivato in azzurro dalla Sampdoria per dare una mano alla squadra di Luciano Spalletti: «Con l'allenatore ci ho parlato già tanto in questi giorni, mi ha spiegato i primi movimenti tattici. E domenica con la Sampdoria è stata una partita speciale, sono stato lì per sei anni e vincere è stato importante».

«Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo» assicura il polacco, che ritrova un pezzo di casa a Napoli: «Zielinski in Nazionale mi ha spiegato di come si trova bene qui. Sono il terzo polacco degli ultimi anni, sono molto contento, la città mi piace tanto». Arriva in azzurro per dare una mano a Di Lorenzo: «So che davanti a me c'è lui che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto. Tornare in Italia dopo il Mondiale con questa fiducia è stata una cosa bellissima. Per me è un onore essere qui. Sono molto contento, migliorarmi era un mio obiettivo e il Napoli è una squadra fortissima con tanti bravi ragazzi nello spogliatoio».