IFFHS: Ancelotti il migliore, Spalletti fuori dalla Top 10

Carlo Ancelotti è il miglior allenatore al mondo per l'International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), che in queste settimane ha messo ai voti il riconoscimento delle panchine internazionali. Ad aggiudicarsi il premio con ben 245 ci ha pensato l'ex allenatore del Napoli, oggi al Real Madrid con cui ha vinto l'ultima Champions League.

Ampio il divario con Pep Guardiola, secondo in classifica con appena 45 voti. Sul terzo gradino del podio ci va Walid Regragui, fresco di campagna Mondiale con il suo Marocco delle meraviglie. Fuori dalla Top 10 ci finisce invece Luciano Spalletti, inserito tra le nominations. Il toscano arriva anche dietro a José Mourinho, che finisce al 5° posto della speciale classifica.