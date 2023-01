Ochoa, retroscena Napoli: «Aveva già detto sì a De Laurentiis»

Un avvio spaventoso tra i pali della Salernitana per Memo Ochoa, il portiere messicano che ha già fatto innamorare Salerno in appena due partite. L'estremo difensore è appena arrivato in Italia: «È molto felice per l’inizio di questa avventura a Salerno, vuole continuare così e godersi la Serie A. Gli è sempre piaciuta l’Italia, quindi ne approfitterà» le parole del suo agente Jorge Berlanga.

Ma in passato Ochoa era già stato a un passo dalla Serie A. «Sì, c’era già stata la possibilità di venire a giocare qui, tanti club si erano mossi per lui» ha ammesso l'agente a Marca Claro. «Il più interessato? Il Napoli di Carlo Ancelotti. C’era anche stato un accordo verbale con il club di Aurelio De Laurentiis, ma alla fine lo Standard Liegi fece un passo indietro e l’affare non si concretizzò con gli azzurri. Ci era dispiaciuto non arrivare in Italia».