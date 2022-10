Napoli, 8 vittorie consecutive: è la prima volta nella storia

Dalla Lazio a Cremona in campionato, superate tutte in un sol boccone, passando per le notti stellate di Champions League con Liverpool e Ajax. Il Napoli di Luciano Spalletti non si ferma più: come riportato da Opta Italia, infatti, per la prima volta nella sua storia la squadra azzurra ha collezionato ben otto successi consecutivi in una singola stagione, considerando tutte le competizioni.

