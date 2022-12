Napoli in campo dopo un mese: «Anche in Turchia siamo sempre noi»

Un mese più tardi ma con lo stesso risultato: la vittoria. Il Napoli di Antalya non è brillante ma la prima amichevole del ritiro turco mostra nuovamente sprazzi della squadra di Luciano Spalletti che aveva incantato Italia e Europa fino allo stop della stagione. «Un ritiro per mettere tanta benzina nel motore, anche in Turchia siamo sempre il Napoli», le parole di Matteo Politano, ieri protagonista con un gol nel 3-2 in trasferta contro i turchi dell'Antalyaspor.

A fare festa anche Leo Ostigard: «Felice di tornare in campo con la squadra! Ora spingiamo forte per la seconda parte di stagione», le parole del difensore azzurro.