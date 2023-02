Napoli su Baldanzi, l'agente ammette: «Lo seguono, non è un mistero»

Quello di Tommaso Baldanzi è uno dei nomi nuovi della Serie A, tra i profili preferiti del Napoli per il futuro. «Non è un mistero che piaccia agli azzurri» ha ammesso il suo agente Federico Pastorello, frenando però sulla possibilità di vederlo sicuramente nella squadra di Spalletti: «Perché deve trovare una soluzione dove possa giocare con continuità».

«È normale che ci sia interesse su di lui, non ci sono molti 2003 che giocano con questo rendimento in Serie A» ha continuato Pastorello ai microfoni di TvPlay. «Ora dobbiamo pensare a fare bene di settimana in settimana e restare concentrati su quello che stiamo facendo, il dopo verrà di conseguenza. Sappiamo che sta lavorando nell’ambiente giusto. Dobbiamo rimanere molto tranquilli e sereni, lui lo è, ma ripeto il calciatore ha ampi margini di miglioramento».