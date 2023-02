Zielinski al Liverpool, suonano le sirene della Premier League

Ancora gli occhi della Premier: dopo i corteggiamenti della scorsa estate, Piotr Zielinski potrebbe tra qualche mese lasciare Napoli e dire sì all'Inghilterra. Secondo Liverpool Echo, infatti, anche il Liverpool di Jurgen Klopp è tornato a tenere d'occhio il centrocampista azzurro che con Spalletti sta confermando le ottime cose fatte vedere negli ultimi anni a Napoli.

Da un lato, infatti, ci sarebbe la voglia di cambiare aria dopo tanti anni di Italia e soprattutto dopo una stagione che si potrebbe concludere con lo scudetto a Napoli. Dall'altra la volontà dei club inglesi: la scorsa estate era stato il West Ham a corteggiare da vicino Zielinski, che però aveva deciso per la permanenza.

Il contratto in scadenza nel 2024 può essere un fattore: difficile che possa rinnovare in azzurro alle stesse cifre di oggi, più probabile che si arrivi alla cessione in Premier come era stato per Kalidou Koulibaly sei mesi fa.