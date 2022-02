Napoli-Barcellona: i due giorni di programmazione di Canale 21

Canale 21 propone due giorni di programmazione sportiva speciale dedicata al match di ritorno d’Europa League tra Napoli e Barcellona. Dopo il pareggio dell’andata, gli uomini di Spalletti proveranno a fare la storia in una notte che si annuncia memorabile al Diego Armando Maradona.

Le due giornate europee su Canale 21 cominceranno mercoledì 23 febbraio con la diretta integrale delle due conferenza stampa dei team: Napoli alle ore 14.30 da Castelvolturno e Barcellona alle 18.15 dallo Stadio Dam. Alle ore 20.00 riepilogo della giornata in SuperSport.

Giovedì 24, dalle ore 20.00, ampio prepartita in diretta da Fuorigrotta con l’inviata Titti Improta ed al fischio finale “Tutti in Europa” condotta da Manuel Parlato e Benedetta Piscitelli. In tutte le edizioni del VG 21, diretto da Gianni Ambrosino, sono previsti servizi, dirette, aggiornamenti sulla sfida di Europa League. Pronta a scendere in campo la squadra di opinionisti e commentatori di Canale 21: Serse Cosmi, Salvatore Aronica, “Pampa” Sosa, Umberto Chiariello, Peppe Iannicelli, Rino Cesarano. «Canale 21 – dichiara l’editore Paolo Torino – accompagna il cammino del Napoli in campionato ed Europa League. Siamo alle gare decisive della stagione e vogliamo condividerne con i nostri telespettatori tutte le emozioni».

La programmazione

Mercoledì 23 febbraio

Ore 14.30 Diretta Conferenza stampa Napoli

Ore 18.15 Diretta Conferenza Stampa Barça

Ore 20.00 Supersport

Giovedì 24 febbraio

Ore 20.00 Tutti in Europa Anteprima

Ore 22.45 Tutti in Europa Post gara con conferenze stampa e commenti