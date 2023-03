Napoli, Bereszeynski ko: distorsione al ginocchio, lascia la Nazionale

La nazionale colpisce subito: Bartosz Bereszynski lascia la Polonia per infortunio. Il calciatore del Napoli tornerà in città dopo l'infortunio al ginocchio, una distorsione accusata nell'ultimo allenamento di ieri che l'ha messo ko e che priverà il terzino azzurro anche della partecipazione alle prossime due gare in programma per i polacchi contro Repubblica Ceca e Albania. L'infortunio non è dei più gravi, ma per precauzione Bereszynski rientrerà subito a Napoli: serviranno almeno due settimane per Spalletti per riaverlo a disposizione.

Bartosz Bereszyński z powodu urazu nie wystąpi w dwóch najbliższych meczach reprezentacji z Czechami i Albanią. Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos postanowił w miejsce kontuzjowanego Bereszyńskiego powołać Tymoteusza Puchacza. 🇵🇱⤵️ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 21, 2023