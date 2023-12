Napoli-Braga, la sfida di Jorge: «Napoli forte, ma noi vogliamo gli ottavi»

«Vogliamo giocare la nostra partita. Avevamo nel girone tre squadre forti, ce la siamo giocata. Domani è una finale per noi, il risultato è ancora aperto per tutti. Il Napoli è forte, ha ottimi calciatori, un ottimo allenatore, noi dobbiamo lottare per sperare di passare il turno e scrivere una nuova pagina della nostra storia». Artur Jorge non si spaventa, quella di domani a Napoli è una sfida in cui crederci.

«Vogliamo scrivere la nostra storia, veniamo da un momento positivo, il Napoli ha qualche difficoltà ma resta una squadra forte.

Sarà una partita entusiasmante tra due ottime squadre».

«Alla squadra ho detto di essere ambiziosa, ce la giocheremo fino alla fine tutti insieme. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità e nei nostri obiettivi. Siamo concentrati, dobbiamo rincorrere e segnare due gol per passare il turno. Dopo il fischio finale vedremo cosa avremo raggiunto, ma vogliamo portare a casa un risultato positivo» ha continuato il portoghese in conferenza «Sappiamo cosa fare per un buon risultato. Il Napoli vuole sempre dominare il gioco, dovremo soffrire, ma ci siamo preparati al meglio tra le difficoltà. L’assenza di un solo calciatore non cambia la squadra, abbiamo ottimi sostituti per situazioni come questa. Ci sarà l’occasione per un altro calciatore di mostrare la sua qualità. Abbiamo sempre fatto bene in Champions League contro tre squadre eccezionali, dobbiamo restare competitivi».