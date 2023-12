Napoli-Braga, Juan Jesus in conferenza stampa: «Sono sicuro, stiamo tornando»

Contro il Braga servirà tutta l'esperienza possibile, un fattore che Juan Jesus ha dalla sua. «Domani c’è una partita in cui ci giochiamo tanto. Nelle ultime tre partite siamo cresciuti, al di la del risultati, abbiamo dimostrato che il Napoli sta tornando. Non si può passare da campioni d’Italia a niente. Stiamo ritrovando la giusta fiducia, io sono il più anziano ma il gruppo è giovane. Contro la Juve abbiamo fatto una bella partita, vogliamo continuare così con il Braga e tornare alla vittoria» le parole del difensore brasiliano in conferenza «Ci manca fare gol e vincere. A volte sembriamo meno lucidi. Ma questo passerà solo con il lavoro che stiamo facendo. I segnali ci sono, domani speriamo di poter vincere nuovamente a casa».

«Mazzarri lo conosco da tanto tempo, ci ha dato la sua esperienza per capire che non siamo calciatori finiti e ritrovare la serenità» ha continuato Juan Jesus accanto all'allenatore toscano «Dobbiamo risolvere le cose, ogni allenatore ha il suo modo, lui lo sta facendo al meglio. Un cambio già si è visto, ora non dobbiamo più sprecare come fatto a Torino. Sono cambiate tante cose in questi mesi per tutti.

Quando vinci dopo 33 anni le aspettative crescono. Ma la squdara ha sempre lavorato: in campo non ci vanno Mazzarri o Garcia, ci andiamo noi e siamo noi a dover rispondere. Ci dobbiamo mettere più impegno, le vittorie arriveranno. I momenti brutti passano e torneranno quelli belli».