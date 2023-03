«Napoli, ci rispetta tutta Italia», il post virale del medico azzurro

Il Napoli sbanca Torino e a rimbalzare in rete è un post diventato virale di Gennaro De Luca, membro dello staff medico azzurro, da anni nel club e ora in prima squadra con Luciano Spalletti: «Venendo allo stadio con il nostro autobus ho notato una cosa diversa dal solito: dei molti tifosi avversari incontrati, praticamente nessuno ha mostrato atteggiamento ostile e “dito medio”. Solo sorrisi e cellulari per fare foto. Questa squadra si sta guadagnando il rispetto e l’ ammirazione di tutti: è evidente, la GRANDE BELLEZZA sta conquistando tutti…gli sportivi!»