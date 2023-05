Sembrava un miraggio, invece è già in città. La Coppa Campioni d'Italia è a Napoli: 33 anni dopo l'ultima volta, il trofeo che si consegna annualmente alla squadra che vince lo scudetto si colorerà d'azzurro. La coppa sarà esposta allo store Tim - sponsor del massimo campionato italiano - di Piazza dei Martiri, un'occasione unica per i tifosi che potranno vedere il trofeo già prima della premiazione.

A disposizione di tutti i napoletani per oltre una settimana: da oggi e fino al prossimo 3 giugno, i tifosi potranno recarsi al negozio - dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 (domenica esclusa) -, osservare la teca allestita per l'occasione, scattare foto ricordo di uno splendido campionato. Iniziative speciali tutto intorno: saranno Dazn e Tim a raccontare tutto il viaggio della Coppa, mentre l'esposizione sarà documentata sui canali social di Tim. La Coppa sposerà Napoli: tra le ipotesi, infatti, anche uno shooting nei luoghi iconici della città, ancora vestita a festa.

Tutti gli eventi culmineranno nella premiazione finale di Napoli-Sampdoria, occasione in cui la città saluterà la squadra e il trofeo, consegnato nelle mani di capitan Di Lorenzo. La coppa fu ideata nel 1960 da Ettore Calvelli, medaglista e scultore. 58 centimetri di altezza per 8 chili, sulla base dorata e in pregiata pietra blu i nomi di tutte le squadre che hanno vinto il campionato a partire dalla stagione 1960-1961. Fino al 2005, la Coppa veniva consegnata al club campione in cerimonia privata, da quell'anno invece le squadre possono sollevare il trofeo direttamente in campo. Ed è un trofeo che non lascia la Campania: perché è realizzato ad Avellino dalla Iaco Group della famiglia Iacovacci che per la Lega Calcio realizza in esclusiva tutte le coppe (compresa la Coppa Italia di questa sera).