Napoli-Cremonese, è già caos biglietti: migliaia in "coda", Curve polverizzate

La vendita dei tagliandi per Napoli-Cremonese è partita subito col botto: la gara che si giocherà al Maradona tra due settimane avrà con ogni probebilità la stessa bellissima cornice di pubblico che abbiamo visto già nelle ultime settimane a Fuorigrotta: non è la Juventus né la Roma, ma anche la squadra grigiorossa sarà accolta dal pubblico delle grandi occasioni.

Sarà l'ennesima fermata, in effetti, nella corsa scudetto che il Napoli di Spalletti vuole correre e per farlo servirà Napoli al completo: sono migliaia gli utenti in coda online fin dalle prime ore di vendita, le Curve sono state entrambe polverizate sin da subito. Restano ancora pochi biglietti per questi settori. Anche il settore superiore dei Distinti è già in esaurimento.