Napoli-Cremonese, Bereszynski pronto all'esordio: «Spalletti ci ha richiamato dopo la Juve»

«Ho saputo dell’interesse del Napoli dopo il Mondiale. È stata una bella notizia. Per me un regalo di Natale. Sono contento di essere qui». Bartosz Bereszynski torna a parlare del suo passaggio in azzurro, il terzino polacco si è ormai ambientato nella nuova realtà: «Ho lavorato tutta la mia carriera per poter giocare in una squadra forte come il Napoli, è il mio sogno. L’obiettivo? È arrivare in fondo a tutto. Ho trovato un ottimo spogliatoio, ma me l’aveva già anticipato Zielinski».

«Si vede che Luciano Spalletti è un allenatore prima di tutto appassionato. Ha determinazione, cura i dettagli. Qui sono tutti forti, io affronto Kvaratskhelia, Politano e Lozano in allenamento, sono tutti forti e veloci. Sapevo già della qualità di Khvicha, incontrarlo in partitella non è facile, devo essere sempre concentrato» ha raccontato il polacco a Sportmediaset in attesa del match di Coppa Italia di domani che potrebbe vederlo esordire: «Dobbiamo sempre essere attenti. La Cremonese ha cambiato allenatore, ci saranno nuove possibilità per altri calciatori, non sarà una gara facile. Nel calcio moderno si deve dare sempre il massimo in ogni partita. Campionato e Coppa? Noi giochiamo per vincere tutto, ma tutto arriverà con calma. Ragioneremo di settimana in settimana, per ora pensiamo a Cremonese e Salernitana. Dopo la Juve è stato bellissimo, eravamo tutti felici. Ma Spalletti ci ha riportato con i piedi per terra ricordandoci i nostri obiettivi».