Napoli, il difensore arriverà dalla Premier: in lizza Dier, Sarr, Kiwior e Chalobah

Saltati i vantaggi fiscali del decreto crescita, arriva anche la frenata al prestito Jakub Kiwior: all’Arsenal guadagna circa 3,5 milioni di euro e il Napoli dovrebbe accollarsene la metà fino a giugno. I Gunners sarebbe disposti a una cessione temporanea anche per Takehiro Tomyasu, altra vecchia conoscenza della Serie A al Bologna: De Laurentiis non può commettere errori, lo sa bene.

Ma le strategie, dopo il dietrofront del governo sui benefici fiscali degli “stranieri”, stanno producendo una pausa di riflessione. La lista si è allungata ancora e comprende Eric Dier del Tottenham, Malang Sarr e Trevoh Chalobah del Chelsea. Alla fine difficile che non arrivi dalla Premier. Anche se in serie A resta un pallino per De Laurentiis ed è Scalvini dell'Atalanta.