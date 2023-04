Napoli, occhi su Doekhi se parte Kim

Nato a Rotterdam, prodotto dell'accademia Ajax e esploso in Bundesliga. Danilho Doekhi sembra pronto a prendersi lo spazio giusto per la sua rivincita, il difensore classe 1998 è uno dei profili più interessanti in giro in Europa nell'ultima stagione tanto da attirare su di sé le attenzioni di vari club nei campionati principali, comprese quelle di Napoli e Inter in Serie A.

Secondo Voetbalnieuws, infatti, tra i tanti club interessati anche azzurri e nerazzurri: la squadra di Luciano Spalletti sta guardando da mesi profili di difensori in rampa di lancio per l'eventuale sostituzione di Kim Min Jae a fine stagione, mentre l'Inter sa già di non poter più contare su Skriniar da qui a un mese con il passaggio al Paris Saint Germain a un passo. Doekhi è approdato all'Union Berlin la scorsa estate e il suo prezzo si aggira oggi intorno ai 15-20 milioni.