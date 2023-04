Totti, messaggi di pace a Spalletti: «È uno dei migliori allenatori in circolazione»

«Se dovessi incontrare Spalletti? Lo saluterei tranquillamente» ha detto Francesco Totti, ex capitano simbolo della Roma invitato negli studi Dazn a commentare il momento della Serie A.

Totti non ha potuto non commentare anche il Napoli del suo ex allenatore: «Ha fatto una stagione strepitosa. Ma io l'ho sempre detto che è uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione e lo dirò sempre» ha confermato l'ex calciatore giallorosso.