Scudetto al Napoli. Osimhen ai tifosi: «Avete aspettato abbastanza, ora festeggiate»

Victor Osimhen fa ancora festa. L'attaccante azzurro, grande protagonista nella festa a Capodichino della notte napoletana, si è risvegliato con in testa ancora le immagini del calore di Napoli e del gol di Raspadori in casa della Juventus. «Cari napoletani, avete aspettato abbastanza per poter festeggiare. Ora è il vostro turno» ha scritto sui social il nigeriano, facendo scoppiare di gioia i tantissimi fan che lo seguono in rete.