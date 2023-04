Kim Min-Jae, dove va? Il Manchester City di Guardiola pronto all'offerta

Derby di Manchester per Kim Min Jae? Come riportato dal Sun, sul centrale di difesa del Napoli si sarebbe mosso anche il Manchester City. Pep Guardiola, sempre attento ai nuovi talenti in giro per l'Europa, avrebbe indicato anche il nome del sudcoreano per la campagna acquisti del prossimo anno che come sempre vedrà i suoi protagonisti sul campo.

Un vero e proprio derby visto che da mesi sull'azzurro di Spalletti si è mosso il Manchester United, desideroso di aggiungere una pedina nuova al pacchetto difensivo di Erik ten Hag. Kim potrebbe lasciare Napoli in virtù di quella clausola rescissoria - a prezzo variabile, tra i 50 e i 70 milioni di euro - presente all'interno del contratto che si attiverà nelle prime settimane di luglio.