Accordo di rinnovo solo da ufficializzare per Stanislav Lobotka (fino al 2028) e ora a un passo anche per un altro pilastro del Napoli del presente come Amir Rrahmani: il club azzurro lavora ancora ai rinnovi in vista del futuro e - come informato da Sky Sport - i prossimi giorni saranno decisivi per quello del difensore kosovaro, arrivato a Napoli nel 2020 dal Verona e diventato nelle ultime due stagioni un punto fermo della difesa di Luciano Spalletti.

L'ex difensore dell'Hellas, prima partner di Koulibaly e poi di Kim al centro della retroguardia, ha il contratto in scadenza nel 2024, da qui la scelta della società di attivarsi per un nuovo accordo. Per la firma sul rinnovo di contratto di Rrahmani potrebbe essere quindi decisivo l'appuntamento in programma tra il club di Aurelio De Laurentiis e l'entourage del calciatore la settimana prossima. Le parti sono vicine all'accordo per la nuova scadenza, già fissata al 2027 (con eventuale opzione al 2028).

In tre stagioni con addosso la maglia azzurra, Amir Rrahmani ha già saputo collezionare 72 presenze con 5 gol. Il 2023, inoltre, dovrà essere l'anno del rilancio per il difensore kosovaro, che ha dovuto saltare l'ultima parte dell'ultimo anno per un problema muscolare che l'aveva messo ko. Rrahmani ha giocato l'ultima partita ufficiale con il Napoli il 9 ottobre scorso contro la Cremonese, rimasto in tribuna poi per sei gare in campionato e tre anche in Champions League.