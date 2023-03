Napoli-Eintracht, Lozano rientra: a rischio Kim e Meret

A 48 ore dalla sfida di Champions contro l'Eintracht Francoforte per il passaggio ai quarti, continuano i dubbi di formazione per Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro non sa ancora se potrà contare su Kim e Meret, infortunati nell'ultimo match contro l'Atalanta, che hanno svolto prima parte di lavoro in gruppo e seconda parte allenamento individuale.

Anche Giacomo Raspadori resterà fuori per questa sfida europea: l'attaccante azzurro continua nella tabella di riavvicinamento al lavoro con il gruppo ma questa mattina a Castel Volturno ha fatto lavoro personalizzato in campo. La bella notizia invece arriva da Hirving Lozano: il messicano ha svolto tutto il lavoro in gruppo e torna a disposizione della squadra domani.