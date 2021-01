La Fiorentina di Prandelli il migliore acuto l'ha piazzato contro la Juventus, un successo netto per 3-0 a Torino. Per la sfida dello stadio Maradona il tecnico viola recupera elementi importanti come Pezzella nella linea a tre difensiva e Ribery per il reparto offensivo.

L'ex ct dell'Italia si affida alla difesa a tre davanti al portiere Dragowski. Il perno difensivo è Milenkovic che ha anche una grande propensione per il gol andando a saltare sui calci d'angolo e sulle punizioni latereali, il reparto è completato da Pezzela e Igor. La Fiorentina ha incassato 23 gol, lo stesso numero di reti incassate dall'Inter, una in più dell'Atalanta e tre in più della Roma, quelle incassate dai giallorossi nel derby con la Lazio. Tutto sommato la fase difensiva dei viola ha quindi retto pur con dei momenti di difficoltà.

Il gioiello è Castrovilli, centrocampista che quest'anno sta anche trovando gol pesanti ed è nel giro della nazionale di Mancini: un elemento di grandi qualità tecniche che sta disputando la migliore annata in maglia viola. Il suo partner è Amrabat, ex del Verona, centrocampista che fu seguito anche dal Napoli prima di accasarsi alla Fiorentina. Gli esterni sono Caceres e Biraghi incisivi nella spinta con un appoggio continuo alla manovra offensiva.

La qualità di Ribery soprattutto nei due big match contro Inter e Juventus si è fatta sentire, il francese fortissimo nell'uno contro uno, crea la superiorità numerica ed è incisivo negli assist per gli attaccanti: un rientro importante per la sfida contro il Napoli. Lo spagnolo Callejon, ex azzurro, finora non ha giocato molto ma sta cominciando a guadagnarsi spazio, la sua presenza è importante per l'equilibrio di squadra. La punta centrale è Vlahovic, un giovane in continua crescita. Il reparto offensivo però nonostante la grande qualità tecnica e la facilità ad arrivare al tiro ha finora difettato in precisione: la Fiorentina ha segnato solo 18 gol e da questo punto di vista è una delle squadre che hanno fatto peggio finora in serie A.

