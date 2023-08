Napoli, Veiga pensa solo al Celta: «Tutti insieme»

Alle 17 l'esordio della nuova stagione per il Celta Vigo allenato da Rafa Benitez, oggi osservato speciale anche per i tifosi del Napoli che attendono in azzurro Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo che piace al club di De Laurentiis è stato inserito nella lista di convocati per il primo match dell'anno e ha dimostrato di avere - per ora - la testa solo al Celta: «Insieme» ha scritto sui social Veiga ai tifosi nell'attesa del martch di questo pomeriggio contro l'Osasuna.