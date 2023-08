Gabri Veiga, Benitez conferma: «Interesse Napoli è forte»

«È una situazione di mercato come ce ne sono tante in questo momento» dice Rafa Benitez, allenatore passato dal Napoli e oggi al Celta Vigo, la squadra che potrebbe vendere agli azzurri Gabriel Veiga, oggetto del mercato azzurro.

«So che se ne parla molto in questo periodo. Se va via, quando va via...a me piace come calciatore. È uno di quelli che fa gol, che aiuta la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è» conferma Benítez in conferenza prima dell'esordio in campionato «L'interesse del Napoli è forte e reale».