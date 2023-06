Poche ore ancora. Forse la decisione slitta perché domani De Laurentiis sarà a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Sembrava, ormai, una corsa a due tra Paulo Sousa e Rudi Garcia ma ieri sera Galtier ha fatto comunicare al Napoli di essersi liberato dal Psg. Potrebbe essere il colpo a sorpresa di De Laurentiis: perché ieri il tecnico marsigliese ha raggiunto l'accordo con il Psg per la risoluzione del contratto. Prenderà una buonauscita da sei milioni di euro e sarà libero. A questo punto tra lui e il Napoli c'è solo la richiesta da 5 milioni di euro (sono quasi 8 milioni di euro lordi) di ingaggio per tre anni. Galtier sembra avere proprio le caratteristiche migliori per diventare l'erede di Spalletti anche se ha avuto esperienze solo in Ligue 1 (St. Etienne, Lille, Nizza e per l'appunto il Psg dove la sua stagione viene considerata "negativa").

Ed era in ballo anche due anni fa, quando poi De Laurentiis ha virato su Spalletti. Da ieri sera, dunque, Galtier è un tecnico libero e De Laurentiis ha nuovamente preso contattato (ammesso che li abbia persi). La richiesta è alta ma alla portata del club azzurro. Il Napoli è davvero vicinissimo a fare la sua scelta: la svolta domenica a Bari, dopo che l'ad Chiavelli e il patron sono stati a lungo a valutare le opzioni. Prima di prendere una decisione definitiva, il presidente, però, vuole pensarci non bene, ma benissimo. Con l'allenatore deve scattare il giusto feeling e De Laurentiis vuole lasciar sedimentare le sensazioni dopo il primo vero faccia a faccia con Sousa. Probabile che voglia rivedere Garcia. Ma a questo punto, nello sprint c'è Galtier.

Morgan De Sanctis, il ds della Salernitana, è al corrente fin dalle prime ore del faccia a faccia tra De Laurentiis e Sousa (che ha voluto anche chiamare Spalletti). Iervolino ne è rimasto infastidito ma non ne farà un dramma se il Napoli scegliesse il portoghese. C'è una clausola da 1,8 milioni di euro (lordi) da pagare per liberare Sousa entra il 20 giugno. Ma il patron della Salernitana non è tipo da puntare i piedi. Rudi Garcia è invece libero. Come lo è Galtier. I contratti offerti (e accettati) sono quasi identici: durata annuale con opzione per il secondo e terzo anno.

Stile quelli di Sarri. A circa 2 milioni a stagione. Tutti e due hanno detto di sì, quindi il pallino è nelle mani di De Laurentiis. Benitez è fuorigioco: ha provato ancora una volta a candidarsi (lo fece anche maldestramente nel gennaio del 2020) ma il patron, a parte la simpatia, non ha mai pensato a un suo ritorno sulla panchina azzurra. In ogni caso, sia con Garcia che con Sousa sono state due chiacchierate molto positive. Hugo Cajuda, l'agente del portoghese ha glissato: «Non ci sono offerte ufficiali, quindi non abbiamo nulla da comunicare alla Salernitana». Quindi mercato in entrata subordinato alle cessioni. Una sicura: Kim (dal 1 luglio sarà del Manchester United che verserà la clausola da 60 milioni), l'altra molto probabile di Osimhen. Un passo alla volta.

Nessuno dei tre tecnici ha fatto richieste particolari. Cristiano Giuntoli è ormai messo da parte, separato in casa, in attesa della risoluzione del contratto e di andare alla Juventus. De Laurentiis lo ha ormai escluso da tutte le riunione tecniche: l'area sportiva è ormai nella mani dell'ad Andrea Chiavelli, con Micheli dell'area scouting come braccio operativo. La sensazione è che si andrà avanti così. Dunque, rinnovi fermi (anche se De Laurentiis ha scritto a Lozano chiedendogli di vedere i suoi procuratori) ma le operazioni vanno avanti lo stesso. Perché va trovato il successore di Kim che ha accettato la Premier e i 9 milioni di sterline dello United.

Il suo erede è stato trovato: è David Hancko, slovacco del Feyenoord, ex anche della Fiorentina, 25 anni. Si tratta sul prezzo, il Napoli vuole chiudere a 18 milioni ma gli olandesi ne chiedono 23. Con Italiano, sarebbe arrivato anche Nikola Milenkovic ma ora la trattativa si è raggelata. Chelsea e Psg hanno già fatto le loro avance per Osimhen: Calenda, l'agente del nigeriano, non intende prolungare il contratto che scade nel 2025. Il prezzo si sa: 160 milioni. E il sostituto? De Laurentiis è rimasto colpito dalla stellina della Salernitana Boulaye Dia. Sousa o non Sousa. Prezzo: almeno 33 milioni di euro. Il Napoli si muove, anche senza tecnico.