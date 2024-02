Napoli e Geolier a Sanremo: una collezione speciale per i tifosi e i fan del rapper

Una bella novità per tutti i tifosi del Napoli e per i fan di Geolier. Come annunciato dal club azzurro tramite i propri canali ufficiali, per la prima volta nella storia del Club, viene ta oggi presenta una collaborazione artistica con uno dei protagonisti più apprezzati del momento della scena musicale napoletana, italiana ed internazionale.

Il rapper Geolier - a Sanremo da questa sera con il brano in gara "I p' me tu p' te" - ha infatti disegnato personalmente la collezione che sarà in vendita da oggi, alle ore 14:30, sul webstore ufficiale del Club ed è già a disposizione dei tifosi al prezzo di 39 euro.

Per qualche minuto, subito dopo l'annuncio, il sito ufficiale azzurro è anche andato in tilt, evidentemente per i troppi accessi.

La collezione comprende una maglia in due differenti colorazioni, con sul fronte uno dei testi dell'artista e sul retro il numero 10 che richiama la storia degli azzurri. «Tutto il Club è accanto a Geolier e alla musica napoletana sul palco di Sanremo» si legge dai canali ufficiali della squadra che lo scorso maggio, per festeggiare lo scudetto, si affidò anche alla musica del giovane talento della musica nato e cresciuto a Secondigliano.