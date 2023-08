Napoli-Girona, l'ex David Lopez: «Scudetto meritato. E ora la Champions»

In campo come un anno fa, sempre in amichevole, anche David Lopez, oggi volto del Girona ma anche ex calciatore del Napoli. «Giocare contro gli azzurri è sempre speciale, ho un grande ricordo di tutti a Napoli. E arrivare qui dopo lo scudetto è ancora più bello. Mi sarebbe piaciuto festeggiare a Napoli, è stato storico» ha spiegato il centrocampista spagnolo a fine partita.

Una sconfitta ai rigori che però non cancella l'ottima prova della squadra di Sanchez Munoz.

«Il Napoli meritava lo scudetto già da qualche anno, ci erano andati vicini nelle scorse stagioni, stavolta ci sono riusciti. Questa squadra può ambire a fare bene anche in Champions: peccato per l’uscita contro il Milan, la squadra poteva anche arrivare in semifinale, sono sicuro che si ripeterà nella prossima stagione» ha concluso Lopez a Sky Sport.