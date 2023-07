Napoli-Gollini si può fare: nuovo prestito per il portiere?

Può essere ancora Pierluigi Gollini il dodicesimo uomo del Napoli per la prossima stagione. A riportarlo è Sky Sport: nelle scorse ore, il club di Aurelio De Laurentiis si sarebbe mosso per riportare in azzurro il portiere ex Atalanta e Fiorentina, che dallo scorso gennaio aveva raggiunto la squadra poi campione d'Italia per rimpiazzare il partente Sirigu.

Una trattativa che potrebbe essere giusta per il Napoli: prestito da mezzo milione per il prossimo anno, ingaggio da pagare al calciatore e eventuale diritto di riscatto nella primavera del 2024 fissato già in partenza sotto i 10 milioni di euro. Cifre abbordabili per un portiere che ha dimostrato di saper stare tra i pali azzurri quando chiamato in causa.