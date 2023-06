Spunta l'idea Audero come vice Meret. Il portiere della Sampdoria potrebbe diventare un obietivo concreto per il club azzurro, tutto dipenderà da quello che sarà il futuro di Gollini, quest'anno il secondo di Meret che ha sempre fornito buone prestazioni quando è stato chiamato in causa da Spalletti.

Audero, portiere italiano di origini indonsiane, è seguito da diversi club di serie A, nell'ultima stagione è retrocesso in B con la Sampdoria. Portiere esperto, potrebbe essere il profilo giusto come secondo di Meret. Ma ci sarà prima da capire come si svilupperà la situazione Gollini: il Napoli non l'ha riscattato dall'Atalanta ma potrebbe riaprirsi un discorso di prestito.

In difesa intanto si registrerà l'addio di Kim: il Bayern Monaco potrà assicurarselo versando la clausola rescissoria tra il primo e il 15 luglio. Già pronto un contratto fino al 2027 con maxi ingaggio per il difensore sud coreano. Già è partita la caccia al sostituto: diversi profili monitorati dal club azzurro, come lo slovaccho Hancko, il giapponese Itakura, l'olandese Schuurs e Scalvini.