Si avvicina il momento dell'addio. Non è certo un mistero che il futuro di Kim Min-Jae sarà lontano da Napoli. Il centrale coreano è entrato nel mirino del Bayern Monaco e i tedeschi sono pronti a versare i 60 milioni della clausola nelle casse del Napoli.

Addio dopo appena un anno in azzurro con Kim che ha impiegato pochissimo a fare breccia nel cuore dei napoletani, ma anche a diventare leader in campo della squadra allenata da Spalletti. Per lui si è mosso prima di tutti il Manchester United e infatti sembrava davvero che il centralone potesse approdare in Inghilterra. All'ultima curva, però, ha accelerato il Bayern Monaco che si è decisa a sferrare l'affondo decisivo.

Prima delle meritate vacanze Kim è volato in Corea dove sta svolgendo la leva miliare obbligatoria. Poi potrà concedersi un po' di meritato riposo dopo la stagione impegnativa con la maglia del Napoli.