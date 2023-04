Napoli-Grimaldo, si riaccendono i riflettori per il post Mario Rui

Potrebbe tornare di moda in casa Napoli il nome di Alex Grimaldo, il terzino spagnolo del Benfica che era stato in orbita azzurra già qualche stagione fa. L'esterno classe 1995 potrebbe essere una ghiotta occasione di mercato: è in scadenza con il Benfica e non rinnoverà, dopo una grande stagione tra campionato e Champions League, aperto a lasciare il Portogallo per iniziare una nuova avventura.

Secondo Sportmediaset, sul calciatore ci sarebbero club italiani come Inter e Juventus, ma anche lo stesso Napoli mentre all'estero si sono già mosse Nizza e Bayer Leverkusen. Gli azzurri di Aurelio De Laurentiis potrebbero salutare a fine stagione Mario Rui, calciatore molto simile a Grimaldo per propensione e spinta e per caratteristiche tecniche.