Il Napoli a Parigi: la scrittrice D'Urso firma i libri con la maglia azzurra

Il Napoli è questione di sangue e famiglia. Lo sa bene Violette Marie D'urso, francese di nascita ma dal sangue napoletano. L'autrice è figlia dell'ex top model parigina Inès de la Fressange e del mercante d'arte napoletano Luigi D'Urso, scomparso nel 2006, e nella ultima fiera dell'editoria a Parigi di questi giorni autografa i suoi libri ai fan con tanto di maglia del Napoli, quella della stagione 2017/18. L'amore per la città è stata tramandata dal papà a Violette e alla sorella Nine, entrambe appassionate di cultura e musica napoletana. La D'Urso è stata immortalata anche da Erri De Luca, sutore napoletano presente a Parigi in questi giorni.