Quando il Napoli vincerà matematicamente lo scudetto? Match point con la Salernitana se l'Inter frena la Lazio

Il clamoroso ko casalingo della Lazio con il Torino di questo sabato di Serie A cambia improvvisamente i piani scudetto del Napoli di Luciano Spalletti. I biancocelesti potevano accorciare in classifica, ma restano a -14 dagli azzurri, che scenderanno in campo domani contro la Juventus. In caso di vittoria a Torino, Osimhen e compagni consoliderebbero la prima posizione in classifica con un +17 sulla Lazio di Sarri e un +19 proprio sui bianconeri di Allegri.

Ma quale sarà la data ideale per festeggiare matematicamente lo scudetto? In caso di vittoria domani in casa della Juventus, a quel punto già Napoli-Salernitana del prossimo 29 aprile potrebbe essere la gara della storia: agli azzurri servirebbe di certo una vittoria e dovrebbero sperare in una sconfitta o anche in un pareggio della Lazio di Sarri. I biancocelesti saranno impegnati il giorno successivo - domenica 30 aprile - in casa dell'Inter: in caso di non vittoria - e con la precedente vittoria del Napoli nel derby contro la Salernitana - a quel punto gli azzurri salirebbero a +19 o addirittura +20 dalla Lazio, un gap impossibile da recuperare nel resto della stagione.

Dopo la Salernitana, infatti, mancheranno sole 6 giornate a questo campionato, con un massimo di 18 punti da recuperare. A quel punto, diventerebbe superfluo anche guardare a quello che farà la Juventus -impegnata a Bologna nel posticipo della domenica - che il Napoli manterrebbe a 19 punti di distacco in ogni caso. Mai nessuna squadra nella storia della Serie A ha vinto il campionato con sei giornate di anticipo, Kvaratskhelia e compagni potrebbero registrare l'ennesimo record di una stagione magica.