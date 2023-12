Napoli, Hamsik spinge Mazzarri: «Walter, puoi battere l'Inter»

«Penso che gli siano arrivati tantissimi messaggi, da tutti i suoi ex giocatori» dice Marek Hamsik, l'ex capitano del Napoli e della Slovacchia parla di Walter Mazzarri, allenatore incrociato proprio negli azzurri.

«Sono contento di rivederlo di nuovo in quella piazza, ha fatto tantissime cose importanti con noi e spero le faccia ancora» le parole dell'ex azzurro.

Oggi Hasik fa da simbolo e collaboratore per la sua nazionale, allenata da Calzona. «Battere l'Inter? Io penso che sia possibile» ha spiegato Hamsik ai microfoni di Sky Sport, intercettato dopo i sorteggi dei gironi di Euro 24 «Il Napoli è una grandissima squadra, in casa è sempre forte e il pubblico spingerà a fare bene. È la prima partita di Mazzarri davanti ai tifosi, sarà importante per lui».