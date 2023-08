Napoli, l'Hertha in pressing per Demme: la trattativa nel vivo

Diego Demme aspetta solo il semaforo verde: come riportato da Sky De, il centrocampista del Napoli è in attesa dell'ok definitivo del club di Aurelio De Laurentiis per poter chiudere la valigia e fare ritorno in Germania. Da settimane, infatti, il centrocampista porta avanti la sua trattativa con l'Hertha Berlino, che fin da inizio mercato ha visto in Demme l'obiettivo numero uno.

Secondo i tedeschi, infatti, la trattativa nelle ultime ore è cominciata anche tra l'Hertha Berlino e il Napoli, che sta per chiudere l'acquisto di Veiga e punta al rinnovo di Zielinski in mezzo al campo. Demme, quindi, sembra già fuori dai giochi di alternanze in mezzo al campo, pronto alla cessione. L'Hertha gli ha anche promesso la fascia da capitano nel prossimo campionato.