Attenzione sì, ma nessuna nevrosi.insieme con i suoi numerosi tifosi, un'onda azzurra pronta a sbarcare in Abruzzo per un ritiro particolare, sicuramente diverso dagli ultimi. Quella della prossima settimana sarà a tutti gli effetti la prima occasione per riabbracciare i propri beniamini: i tifosi azzurri mancano dal San Paolo da fine febbraio, una assenza lunga che ha pesato nella testa e nei risultati della squadra in una stagione difficile.Per tutti i tifosi presenti, ovviamente,, ormai un rituale per i tanti napoletani residenti in Campania, necessaria soprattutto per gli accessi alle aree interessate e allo stadio in cui si terranno gli allenamenti aperti al pubblico. Saranno mille i tifosi che potranno accedervi, ma la Regione ha già disposto il piano sicurezza. Due aree «rossastre», sette medici che potenzieranno il pronto soccorso, aumento delle ambulanze a disposizione e del servizio navetta per i sintomatici, un'area grigia per trattare gli eventuali casi sospetti, come spiegato dal Questore di L'Aquila Gennaro Capoluongo: «Non vogliamo riempire la città di poliziotti, sarà una realtà vivibile per le persone e i turisti che saranno presenti in questo periodo. Potranno camminare tranquillamente per il paese e assistere agli eventi nel rispetto delle regole previste dalla normativa» ha detto nella conferenza tenuta ieri insieme con sindaco e governatore.Quella che andrà in scena a Castel di Sangro sarà una vera e propria sfida per tutti: istituzioni e tifosi. «Ma le mille persone che ci saranno agli allenamenti sono un'inezia, lo Stadio Patini ha una capienza di settemila persone. Spacchettando i presenti nei vari settori dello Stadio, riteniamo che ci sia una concentrazione da festicciola di compleanno» ha spiegato il sindaco Caruso. Nel frattempo, la Giunta Regionale ha approvato in seduta straordinaria una variazione di bilancio di 400 mila euro nell'imminenza dell'avvio del ritiro, visto l'accordo con il club azzurro fino al 2026. Martedi alle 15 la presentazione del ritiro con De Laurentiis, Gattuso, il governatore Marsilio e il sindaco Caruso.