Napoli, l'inno di Gigi D'Alessio: «Nuje che sunnammo nu scudetto»

È festa grande anche in rete dopo Napoli-Roma, una partita che ha lanciato in aria le urla dei calciatori azzurri e dei tifosi in giro per la città, ma anche il canto di un grande tifoso come Gigi D'Alessio. L'artista dal cuore azzurro, al fischio finale, ha rilanciato sui suoi canali social un inno dedicato alla squadra di Luciano Spalletti: «Tutti abbracciati nuje parimme ‘o mare. Nuje che sunnammo nu scudetto ancora» tra le parole cantate. In poghe ore, la nuova hit del cantautore è diventata immediatamente virale, cantata dai tifosi azzurri in rete.