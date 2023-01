Napoli-Roma, i post dei calciatori sui social: «Ecco l'altra faccia di questa squadra»

Nessuna goleada, ma una vittoria bella e sudata, voluta e meritata. Il Napoli sorride ancora e sui social i calciatori azzurri fanno festa: «Un’altra grande partita, un’altra faccia di questa squadra straordinaria» scrive subito ai tifosi Matteo Politano, bravo a centrare subito il punto. Il Napoli che batte la Roma brilla a tratti, ma è forte e consapevole sempre: «Il nostro gruppo, la nostra forza» scrive Giacomo Raspadori.

«Un’altra straordinaria prova di forza, di un gruppo che non molla e non si accontenta mai!» gli fa eco il capitano Giovanni Di Lorenzo. A metterci la firma è ancora Victor Osimhen: «Un'altra enorme vittoria!» ha scritto sui social l'attaccante nigeriano. Lui ci mette la faccia e i gol, aiutato da compagni come Elijf Elmas, entusiasti al termine della gara: «Senza parole: squadrone» esulta il macedone azzurro.