Napoli, Juan Jesus da brividi: «Difendiamolo con le unghie e con i denti»

Messaggio da brividi via social di Juan Jesus. Il difensore azzurro ha scritto ai tifosi del Napoli in rete prima dell'esordio in campionato: «Difendiamolo! Con le unghie e con il cuore, ma soprattutto col sorriso perché la vera forza risiede nell’anima di questa squadra. Non sappiamo dove arriveremo ma conosciamo il porto da cui salperemo e la gente che ci accompagnerà in questo nuovo viaggio: la gente di Napoli campione d’Italia!»