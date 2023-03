Napoli, Kim sbotta: «Basta mercato, penso solo agli azzurri»

Le continue domande sul mercato e sul futuro non sono piaciute a Kim Min-Jae, difensore del Napoli e della nazionale sudcoreana: «Basta. Ora voglio concentrarmi sul Napoli piuttosto che sulla nazionale» le parole del difensore azzurro. La Corea del Sud è stata sconfitta dall'Uruguay nel match di oggi, una sconfitta che non è piaciuta alla squadra.

«È stato un peccato questo risultato, ma ce lo mettiamo alle spalle» ha aggiunto Kim Min-Jae al termine del match. Tornando poi a parlare di Napoli: «Per il momento penso di dover concentrarmi sulla mia squadra, però» ha tagliato corto. Il difensore azzurro è stato impegnato per 180 minuti in questa sosta per le nazionali e rientrerà in Italia giovedì.