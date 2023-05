Napoli, Koulibaly e Ghoulam in affari: il progetto per i giovani africani

Il calcio sì, ma anche lo sguardo verso gli altri e l'impegno sociale. Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly pronti a scendere in campo, stavolta non da compagni di squadra ma da soci in affari. Come confermato dallo stesso terzino algerino, i due ex compagni a Napoli si sono lanciati in una nuova avventura, destinata a tutti i giovani africani per i prossimi anni.

Il progetto si chiama «Live Mana», un’azienda che produce bevande energetiche e altro ancora già attiva nei Paesi africani negli ultimi mesi. E che con il suo sviluppo approfondirà l'impegno nel sociale destinando nuove risorse ai giovani di Algeria e Senegal - i due Paesi da cui arrivano i due calciatori - ma anche alle altre realtà del continente.