Udinese-Napoli, stadio Maradona sold out: cancelli aperti dalle 18

Sarà tutto piano lo stadio Maradona questa sera, anche senza la partita in campo. Come riportato dal Napoli attraverso i suoi canali ufficiali, infatti, sono esauriti i biglietti per assistere all'evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match Udinese-Napoli, che avrà inizio alle ore 20.45 al Dacia Arena.

Potrebbe essere la gara giusta per consegnare aritmeticamente lo scudetto alla squadra di Luciano Spalletti, con gli azzurri che torneranno poi domani a Napoli in attesa di incontrare ufficialmente i tifosi allo stadio domenica in occasione del match contro la Fiorentina. Questa sera, i tornelli dello Stadio Maradona saranno aperti già dalle ore 18.