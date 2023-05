Udinese-Napoli allo stadio Maradona: vietata la vendita di bevande in bottiglia

in occasione del live streaming di Udinese-Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, sale l'allerta e aumetano i provvedimenti per garantire a tutti, nel caso in cui arrivi l'artimetica dello scudetto, una festa priva d'incidenti.

Proprio per questo, il comune di Napoli ha emanato un ordinanza che, tre ore prima dell’evento e fino a due ore successive al termine dello stesso, sancisce il divieto di vendita, con esclusione dei servizi al tavolo, di bevande in contenitori di vetro, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione, all’interno dello Stadio, solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Il divieto è stato esteso anche a tutti gli esercizi commerciali delle seguenti zone: via Cinthia altezza via Terracina, via Leopardi, via A. Doria, viale Augusto fino a piazza Italia, via Giulio Cesare fino a piazza Italia, via Campegna, via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri, viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra D’Oltremare, l’intero piazzale Tecchio, largo Matteucci e Barsanti, via Claudio, via Marconi, via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia/via Leopardi e l’Ospedale San Paolo.