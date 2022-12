Spalletti carica Kvaratskhelia, l'attaccante georgiano tornato al gol nel test contro il Villarreal. «Kvaratskhelia? È venuto fuori alla distanza. Man mano che la partita ha preso corpo si è fatto sempre più leader e questo a noi serve», le parole del tecnico azzurro a Radio Kiss Kiss dopo l'amichevole persa (2-3) dagli azzurri contro il Villarreal.

Il georgiano è cresciuto a vista d'occhio nel test di sabato sera al Maradona contro gli spagnoli degli ex Reina e Albiol, rispetto alle due precedenti amichevoli in Turchia contro l'Antalyaspor e il Crystal Palace: ha realizzato il rigore in maniera perfetta (confermandosi uno specialista anche nei tiri dal dischetto) e si è scatenato nel finale contro altri numeri guidando l'assalto finale del Napoli alla ricerca del pareggio. «Dobbiamo riportarlo in condizione il più velocemente possibile perché fa la differenza. L'ho lasciato 90 minuti in campo per questo e nel secondo tempo ha fatto meglio. A volte deve partecipare di più quando non ha palla, deve essere lui a determinare il momento», ha detto il tecnico azzurro.

Un rientro importantissimo per il Napoli, una pedina fondamentale in fase offensiva per la sua capacità di saltare l'uomo in dribbling e di fare la differenza poi con assist preziosi oppure con conclusioni in porta sempre pericolose. Kvara è stato costretto a saltare le ultime tre partite di campionato contro Atalanta, Empoli e Udinese per una fastidiosa lombalgia e ha ripreso gli allenamenti alla ripresa della preparazione migliorando la condizione atletica giorno dopo giorno nel ritiro in Turchia.

«A Kvara ha fatto bene questo lungo riposo», ha spiegato Spalletti alla vigilia del test al Maradona contro il Villarreal. E l'attaccante georgiano è tornato in campo contro gli spagnoli quasi 50 giorni dopo la sua ultima esibizione in Champions League il primo novembre contro il Liverpool. Dopo quel match l'attaccante georgiano avvertì il fastidio alla schiena e fu costretto a fermarsi dopo una prima parte di stagione stratosferica con otto gol (l'ultimo realizzato contro il Sassuolo, nella sua ultima partita giocata in campionato) e dieci assist.

Kvaratskhelia gioca da esterno sinistro nel tridente d'attacco, posizione dove può affondare sul fondo per il cross oppure sterzare verso il centro per il tiro a giro. La soluzione offensiva del Napoli più efficace nei primi tre mesi stagionali, grandi numeri dell'attaccante georgiano e una straordinaria continuità di rendimento.

Dopo aver recuperato dall'infortunio ora Kvara è in crescita sempre più dal punto di vista atletico e sarà al top per la partita del 4 gennaio al Meazza contro l'Inter: mercoledì sera un altro test contro il Lille, un'altra partita che servirà a Kvarastkhelia a crescere ancora di più di livello dopo i buoni segnali mostrati con il Villarreal. Il georgiano che su instagram ha postato una foto con Messi e Maradona e la coppa del Mondo.