Napoli, la maglia di San Valentino con la Cremonese: ricavato in beneficenza

Il Napoli vara una nuova divisa: il club azzurro ha presentato oggi attraverso i suoi canali ufficiali una maglia dedicata a San Valentino, prossima festività in arrivo per tutti gli innamorati. Una creazione Limited Edition 'O primmo ammore che debutterà nel match di Coppa Italia Napoli-Cremonese e che è già in vendita sul Web Store del club, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store e in una selezionata rete di rivenditori sempre al prezzo di 125 euro.

Una buona causa dietro le novità azzurre: le maglie utilizzate questa sera con la Cremonese saranno infatti messe all’asta sul sito di MatchWornShirt - partner degli azzurri - dalle ore 20 di questa sera e fino al 28 gennaio alle ore 15.30.

Il ricavato dell’operazione sarà interamente devoluto in beneficienza a supporto di tre Onlus operanti sul territorio napoletano in situazioni relative alla violenza di genere: Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità.