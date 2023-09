Napoli-Lazio, l'analisi ignorante: esultiamo più per i gol annullati che per quelli fatti

Dite la verità, quando avete visto la Lazio di Sarri a zero punti dopo due partite, CONTRO CHI avete pensato avrebbe fatto i primi punti?

‘O Comandante torna a Fuorigrotta, con la consueta cordialità, elargendo saluti alla Stazione di Afragola.

Quando si dice: lasciarsi in buoni rapporti, eh Maurì?

Distinti a 90 € e il Maradona è semi deserto. Peccato

Memore dell’anno scorso, mi aspettavo una Lazio col pullman a difesa della porta. Mi sbagliavo.

Stavolta Sarri inizia con DUE pullman davanti alla porta, Kamada a protezione in versione Samurai. Immobile isolato, tenta un’unica fuga in solitario, poi si accorge che non lo sta seguendo manco la sfiga e si lascia morire in fallo laterale

Dall’altro lato, chiuso nella ruvida morsa Casale-Romagnoli, Osi protesta per qualsiasi cosa, come un 5 stelle dei tempi d’oro

KVARA DEBBOTTO. All’improvviso, missile di Kvara fa la manicure a Provedel che si rifugia in angolo.

Continuiamo a creare occasioni: Osi, Politano, di nuovo Kvara ma lì davanti ci manca sempre il centesimo per fare l’euro

Attenzione! Palla persa dalla Lazio, contropiede di Zielu...timido, timidissimo… non tira, non vede Osi e se ne esce con un passaggetto rachitico, intercettato dai biancocelesti

E io vi giuro che ci provo ad essere una persona migliore, ma ogni volta vedo Zielinski giocare al di sotto delle sue potenzialità e non ce la faccio, le bestemmie partono da solo MANNAGGIA TUTTE LE COSE

E come da tradizione, noi 437 occasione IL NULLA, mentre loro appena si affacciano…

L’universo non era ancora pronto al missmatch Felipe Anderson vs Oliveira

Il brasiliano lo scherza, il raddoppio di JJ è insensato, e Luis Alberto si ritrova tutto solo e COL TACCO umilia Meret a due passi MA CHE RAZZA DI GOL ABBIAMO PRESO?!? MANCO AL CALCETTO, IO IMPAZZISCO. 0-1

Questo gol alla prima mezza azione della Lazio mi rievoca i fantasmi dell'eurogol di Vecino. E’FINITA. F-i-n-i-t-a

PIOTRRRRRRRRRRRRRRRR (Parlavo della Nutella nel barattolo, eh, che avete capito?)

Palla a Zielinski, botta da fuori, devia Romagnoli mettendo fuori causa Provolone Provedel e ZIELUUUUUUUU ho SEMPRE creduto in te. 1-1

PORNOTKA va in percussione, vince rimpalli, poi si trova davanti alla porta, si spaventa e torna indietro.

In generale, continuiamo a manovrare, ma lì davanti ci mancano idee.

Dietro invece qualche idea ce l’abbiamo, ma sono quelle di Jack Torrance di Shining.

Sintesi di questo primo tempo: KIM TORNA DA NOI CI MANCHIII

Primo tempo che si chiude 1-1 e noi possiamo apprezzare su (la mamma di) Dazn, l’entusiasmo si Mosciolivo nel trovare sempre un consiglio su come la Lazio debba contrastare le azioni offensive del Napoli.

La pagina Fb de L'Analisi ignorante

Ripresa che si apre con il Napoli che va subito all’attacco.

ZIELU spara un’altra badilata, stavolta Provedel c’è.

Ma per noi è solo un’illusione

Proprio Zielu perde la palla che avvia il sanguinoso contropiede della Lazio, in mezzo al campo non teniamo un buco, teniamo proprio la PAMPA ARGENTINA

E anche il primo gol in serie A di Kamada gliel’abbiamo fatto segnare noi, visto come siamo ospitali? 1-2

L’ansiometro esplode quando vedo a terra Di Lorenzo. No J-DI LO che si fa male no, vi prego, tutto ma non questo.

VIBES GATTUSIANE. Siamo mosci mosci mosci. Anguissa nel secondo tempo passeggia.

Garcia intanto toglie Kvara e Oliveira per Raspa e Mario Rui

MR6 PENSACI TU TI PREGO IO SONO IN LACRIME

Napoli che a questo punto si espone pericolosamente ai contropiedi della Lazio. In uno di questi, Zaccagni penetra nel burro e fa tris.

NO FERMI TUTTI, ANNULLATO PER FUORIGIOCO

SI VABBE’ MA SVEGLIAMOCIIII

Come non detto: Sarri, che qui da noi i nuovi li faceva esordire dopo sette mesi, a questo Guendouzi è arrivato ieri, oggi lo fa esordire… e segna

NO ANNULLATO PURE QUESTO INCREDIBILE. E annullata pure la pippa che si stava sparando in diretta Mortolivo

Praticamente stiamo esultando più per i goal annullati che per quelli fatti. E’ CHIFFIIIIII che ci protegge

Menzione d’onore per Guendouzi, che non poteva esordire meglio...1 assist e 1 gol in 5 minuti....annullati

Uno dice: vabbè sfruttiamo queste inusitate grazie arbitrali e riprendiamola MANCPOCAZZ

Sono gli ospiti a continuare a fare gioco. L’unica palla gol è sui piedi di Capefrittata che per oggi è in versione Ibarbo

MIETT A LINDTROM

Esordio anche per il nuovo acquisto che, nella confusione generale, si trova palla a un metro da porta e la spara in Patagonia

Scusatemi, ma ricordate anche voi che Garcia ha detto che metteva nuove cose nel gioco per non essere sempre sgamati, PER FAVORE MI DITE QUALI SONO???

Finisce 1-2. Brutta sconfitta. Meritatissima. Non è il caso di fare tragedia, è solo la terza, ricordiamo che anche l’anno scorso alla quarta facemmo uno scialbo pari con il Lecce. Diciamo che siamo in rodaggio

Fa strano perdere la vetta praticamente dopo un anno ma in attesa di salutare la nuova capolista voi comunque

SALUTATE I CAMPIONI D’ITALIA

Vado a fare bisboccia con Giambruno se siete donne e state in giro non ubriacatevi potrebbero venirci strane idee, ciao